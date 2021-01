Agir contre la solitude, une épidémie rampante aggravée par la crise du Covid-19

« Une constante depuis 10 ans : l’isolement relationnel est étroitement lié à la pauvreté et à l’âge »

« s’étend aujourd’hui à des catégories de la population jusque‐là épargnées »

« A mesure que la distanciation sociale s’installe dans la durée, il devient difficile de rétablir les liens, notamment chez les plus fragiles. On peut craindre le phénomène d’accoutumance, qui complique le retour à la vie sociale. Cette crise risque aussi de jouer sur notre capacité d’empathie sociale. En supprimant les contacts intermédiaires et en ne gardant que les liens choisis, nous ne voyons plus les inégalités et ne sentons plus de la même façon le pouls de la société »

Dans son 10e rapport annuel sur les solitudes publié en décembre 2020 et réalisé en partenariat avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), la Fondation de France révèle que 7 millions de personnes se sont retrouvées en situation d’isolement en 2020, soit 14 % des Français, contre 9 % en 2010. Un phénomène en forte progression ces dix dernières années et que la crise du Covid-19 a accentué auprès de toutes les catégories de population. i, indique-t-on. Toutefois, le phénomène, notamment les jeunes, qui n’ont jamais autant dénoncé leur sentiment d’abandon et de solitude que ces derniers mois.Cet état de fait n’a rien de surprenant pour Cécile Van de Velde, maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Appelée à s'exprimer auprès de la Fondation de France , , elles rappelle combien les restrictions induites par la crise sanitaire ont un impact considérable sur la qualité du lien social et qu’elles risquent d’avoir des conséquences durables., déclare-t-elle.