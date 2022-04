Cette prise de position est née d’un « ras-le-bol » généralisé des responsables de mosquées qui se retrouvent « démunis devant ce phénomène » , confie à Saphirnews Azzedine Gaci. De par sa propre expérience personnelle, le recteur de la mosquée Othmane de Villeubanne s’est forgé la conviction que « la plupart des mendiants » opérant près des lieux de culte rhodaniens sont « des arnaqueurs ».



Pouvoir différencier les personnes qui sont réellement dans le besoin des faux mendiants qui profitent de la générosité des fidèles n’est pourtant pas chose aisée, le risque de faire des procès d’intention n’étant pas loin. Mais l’imam déclare savoir comment les débusquer à leur contact : « Dès qu’on leur propose autre chose que de l’argent comme des colis alimentaires ou des aides sous d’autres formes, ils refusent. Ils ne sont intéressés que par l’argent. »



Une fois la dérive constatée, le problème n’est pas facile à résoudre. « Ils se font oublier une, deux ou trois semaines puis ils reviennent à la charge, (…) poussant les responsables à baisser les bras » pour éviter toute confrontation, dit le porte-parole du CTIR. Par ailleurs, « il est compliqué de délimiter les abords d’une mosquée car nous sommes dans un espace public ».



« D’un point de vue religieux, il est illicite de mendier à l’intérieur de la mosquée. On arrive à faire respecter cette règle, personne ne mendie en général dans l’enceinte du lieu de culte. A l’extérieur, on peut invoquer des raisons religieuses mais aussi sécuritaires et organisationnelles car ils peuvent provoquer des problèmes auprès de fidèles et des bénévoles », déclare-t-il.