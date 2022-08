Affaire Hassan Iquioussen : les témoignages de soutien des mosquées se multiplient en France

« étonnement »

« Les motivations qui accompagnent cette décision ne nous semblent pas conformes à l'esprit de justice et d'équité qui sont la clef de voûte de nos institutions »

« Nous tenons à affirmer que M. Iquouissen, lors des différentes interventions et conférences qu'il a été amené à donner dans nos mosquées du département du Rhône, a toujours été dans une ligne de respect des principes et des lois qui fondent notre République. (...) Nous l'avons toujours connu fidèle à son engagement rejetant la haine de l'autre, condamnant le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, l'obscurantisme et le terrorisme et prônant l'égalité homme-femme, et a tout au long de son ministère promu sans relâche le dialogue, le respect, la paix et le vivre-ensemble »

« C'est parce que nous le connaissons, que nous sommes conscients de nos responsabilités et de la portée que cette décision pourrait avoir dans l'opinion publique, que nous interpellons l'esprit de justice et d'équité qui anime les institutions de notre pays et qui doit présider à toute décision. »

« jamais à (son) sens une personne qui suit ses interventions ses discours ou ses actions, n'en sortira avec de la haine pour la France ou pour les gens en général. (...) Non seulement M. Iquioussen ne constitue aucunement une menace pour notre pays, mais qu'au contraire il est un républicain qui représente une précieuse valeur ajoutée pour réaliser le vivre-ensemble, de par l'impact positif qu'il a sur la jeunesse »

« procédure d’expulsion à l’encontre d’un imam de culture française »

« une terrible erreur doublée d'un très mauvais signal envoyé à l’endroit de la communauté musulmane »

« Nous nous engageons à verser le surplus de cette cagnotte aux autres imams qui subissent les mêmes pressions de la part de l'Etat »

Hassan Iquioussen fait partie des conférenciers qui fut longtemps parmi les plus régulièrement invités à prêcher dans les mosquées de France, sans que ses interventions n'aient été l'objet de poursuites judiciaires. Parmi les soutiens de poids qui se sont manifestés au cours du week-end du 30 juillet figurent le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) et le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR), qui déclarent leurde la probable expulsion du prédicateur., font part leurs dirigeants dont le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane., soutiennent-elles.L'Union des musulmans des Alpes-Maritimes (UMAM) a aussi exprimé sa stupeur face à la situation carTandis qu'une pétition recueille aujourd'hui plus de 15 000 signatures contre unesignant, une cagnotte a été lancée dimanche 31 juillet dans le but de financer les frais judiciaires du prédicateur., lit-on. Plus de 7 500 € ont d'ores et déjà été collectés en quelques heures.Lire aussi :