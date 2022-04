De l'urgence d'une politique de diversité et d'inclusion économique sous l'ère Macron II, l'appel

« Arrêtons l’escalade ! Après 70 ans d’échecs, il est temps de changer de méthode ! Il est urgent et vital d’enrichir nos élites de nouveaux profils, de nous ouvrir au monde et non l’inverse » , plaident les initiateurs de la tribune, qui souhaitent voir « débloquer notre système méritocratique ».



Dans les années qui ont précédé et suivi les émeutes urbaines de 2005, tout le monde s’accordaient à dire que nos élites n’étaient pas suffisamment représentatives de la composition socio-culturelle de notre pays. Un constat qui reste toujours vrai en 2022, notamment dans le champ médiatique. « S’il nous paraissait intuitivement nécessaire de placer sous les feux des projecteurs des "gens de couleurs", ce que les pays anglo-saxons ont fait des décennies avant nous, ce n’était pas suffisant pour bousculer les représentations , tient à préciser Mohammed Colin en marge de la tribune. Les complexes de transfuge de classe et le sentiment d’insécurité culturelle qui ont habité les bénéficiaires de cette forme de discrimination positive n’ont pas facilité les choses, alors que des journalistes et cadres séniors évoluant dans les industries de l’information, non issus de la diversité mais conscientisées par les problématiques de l’inclusion, ont pu faire bouger les lignes » .



Bien qu’il reste encore bien du chemin à parcourir dans ce secteur, des avancées ont pu être enregistrées. Il en va autrement de la haute fonction publique. « Le poisson pourrit par la tête : c’est donc aussi l’État qui doit donner l’exemple en imposant de la diversité au sein du "Deep State", car nous sommes encore loin du compte » , constate-t-il avec la dirigeante d'une banque américaine à Paris, déplorant entre autres les nominations de « supernovas de façade "issues de la diversité", placées en tête de ministères qui, en réalité, n’opèrent aucun changement, en restant bien "uniformes culturellement" » .



Le changement est plus que jamais nécessaire. « Cette évolution permettrait par exemple de jeter les bases d’une diplomatie culturelle puissante et attractive capable de neutraliser le sentiment antifrançais savamment entretenu dans une Afrique mondialisée. » Un exemple parmi d'autres car, nous assure-t-on en coulisses, « des exemples qui pâtissent d'une administration insuffisamment représentatives de notre corps social sont trop nombreux » .