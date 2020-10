« Les quartiers pauvres ont un avenir » : haro sur les idées reçues avec l'Institut Montaigne

La première idée reçue : l’Ile-de-France absorberait la majeure partie des richesses du territoire. En réalité, la région produit plus de richesses qu’elle n’en reçoit. Elle est en réalité la seule région où la proportion de richesses créée dépasse la part de richesse disponible. De fait, les franciliens contribuent à 31 % du produit intérieur brut (PIB) alors que les foyers ne détiennent que 22 % du capital disponible.



La Seine-Saint-Denis serait-elle peu dynamique économiquement ? Pour illustrer le poids de cet apriori et de son inexactitude, Hakim El Karoui a analysé l’évolution des masses salariales entre 2007 et 2018. A la lumière des données recueillies, l’essayiste prouve que ce territoire est aussi créateur d’emploi et n'est pas « tombée dans une trappe à pauvreté dont on ne saurait aujourd’hui la faire sortir ».



Entre 2007 et 2018, 29 % de l’augmentation de la masse salariale nationale s’est faite dans ce département. C'est aussi en Seine-Saint-Denis où l’évolution est « la plus spectaculaire » : si, en 2007, le montant des masses salariales était d’environ 13,5 milliards d’euros, il est de près de 16,7 milliards d’euros en 2018, soit près de 25 % de plus en 11 ans.



Autre préjugé très largement répandu : les habitants des quartiers pauvres sont ceux qui touchent le plus d’aides sociales sans participer au financement de celles-ci. Dans son rapport, Hakim El Karoui démontre là aussi qu'ils reçoivent en réalité moins de revenus issus des

transferts sociaux (retraites et minima sociaux) que les autres. En moyenne, les habitants des QPV touchent 6 110 euros de revenus de transferts par an et par habitant, contre 6 800 euros de revenus perçus dans le reste du pays.



« En montants absolus, les revenus issus des transferts des habitants des quartiers pauvres restent donc en dessous de la moyenne nationale, bien que leur part dans le revenu disponible soit plus importante » , signale-t-on.



Ces allocations, on les doit aussi largement au capital produit par les plus précaires : la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine, est, dans le même temps, le 8e plus gros contributeur au financement de la protection sociale alors qu’il est paradoxalement, celui qui en profite le moins. Entre 74 à 88 % des personnes habitant en Ile-de-France vivent majoritairement de leur salaire, contre 58 à 63 % des habitants du Finistère qui vivent presque autant de leurs activités professionnelles que des minimas sociaux.