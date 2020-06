Le Défenseur des droits plaide pour « une politique prioritaire ambitieuse » contre les discriminations liées à l’origine

A cette fin, il en appelle à « mieux documenter les discriminations fondées sur l’origine en développant la statistique publique, en mettant en place des campagnes nationales de testing (emploi, logement, biens et services), en obligeant les entreprises à publier des indicateurs non-financiers et en créant un observatoire des discriminations et en créant un observatoire des discriminations » . Il réclame « un engagement des organisations, publiques comme privées, au travers de plans d’action pluriannuels et d’audits qui prévoient l’identification des risques de discrimination ».



Concernant les contrôles d’identité réalisées par la police, le Défenseur des droits recommande la révision des textes encadrant les contrôles d’identité « pour inscrire dans la loi l’interdiction des contrôles discriminatoires et assurer la traçabilité des contrôles ».



En matière de justice, il souhaite voir « faciliter la preuve de la discrimination en matière pénale en inscrivant dans la loi des modalités facilitant le recours aux présomptions de faits » et « garantir des sanctions judiciaires proportionnées et réellement dissuasives contre les auteurs de discriminations fondées sur l’origine en allégeant la preuve exigée en matière pénale et en permettant au juge civil d’accorder des dommages punitifs en cas de discrimination directe et de harcèlement ».



Il veut également « rendre plus effective l’action de groupe contre les discriminations » , vue comme « un outil avec un potentiel majeur, à la fois curatif et préventif » , qui « pourrait conférer aux recours une forme et une portée inédites pour lutter contre des discriminations structurelles et collectives et remettre en cause les pratiques qui les génèrent et les favorisent ».



« Seule une entière mobilisation au plus haut niveau des organisations, de la société civile et des pouvoirs publics permettra de lutter avec efficacité contre les discriminations liées à l’origine. Cette mobilisation devra se conjuguer avec des politiques publiques plus globales contre les inégalités sociales et territoriales qui contribuent à ancrer ces discriminations » , conclut-il.