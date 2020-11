Mesurer pour mieux inclure : l’Union européenne plaide pour le recours aux statistiques ethniques

« Le nouveau plan d'action s'appuie sur les réalisations du plan d'action de 2016 et va plus loin en proposant de nouvelles mesures et un cadre plus solide pour promouvoir l'intégration et l'inclusion, en mettant l'accent sur les éléments essentiels permettant une intégration et l'inclusion réussies dans une société d'accueil : l'éducation et la formation, l'emploi et les compétences, la santé et le logement. »

« L'inclusion est l'incarnation du mode de vie européen. Les politiques d'intégration et d'inclusion sont vitales pour les nouveaux arrivants et les communautés locales, et contribuent à la cohésion des sociétés et à la solidité des économies »

« Toute personne qui a le droit d'être en Europe doit avoir accès aux outils dont elle a besoin pour réaliser pleinement son potentiel et assumer les droits et obligations régissant notre Union. »

« Tout le monde a un rôle à jouer pour rendre nos sociétés cohésives et prospères. L'intégration et l'inclusion impliquent d'écouter les communautés de migrants et de faire en sorte que chacun puisse jouir de ses droits, quelle que soit son origine. »

A ce jour, tous les Etats membres de l’UE n’appliquent pas la même politique en matière de recours aux statistiques ethniques. En France, l’utilisation de telles données fait débat depuis longtemps. Depuis la fin des années 1970, son usage est strictement encadré et aujourd’hui encore, la création ou la conservation d'un fichier de données faisant apparaitre les origines raciales ou ethniques d'une personne est passible de cinq ans de prison et de 300 000 euros d'amende, sauf dans le cadre d’enquêtes ou d’études comme celles menées par des centres comme l’Insee ou l’INED , précise-t-on pour présenter le nouveau rapport.Le texte évoque aussi différentes collaboration entre les pays de l’Union européenne pour faire une place aux nouveaux arrivants et aux minorités déjà présentes dans l’Union Européenne. Ainsi, la Commission encourage entre autres, les différentes organisations européennes chargées de l’intégration et de la lutte à agir mais aussi à mobiliser les fonds de l’UE pour mettre en application les différentes recommandations.Une stratégie d’amélioration plus que jamais nécessaire puisqu’aujourd’hui environ 34 millions d'habitants de l'UE sont nés en dehors de l'UE (environ 8 % de la population de l'UE), et 10 % des jeunes (15-34 ans) nés dans l'UE ont au moins un parent né à l'étranger., estime le vice-président de la Commission européenne, Margarítis Schinás.Même son de cloche pour la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson :Lire aussi :