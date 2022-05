L'imam de Saint-Chamond expulsé de France le jour de l'Aïd al-Fitr

« Cet éloignement intervient après que Monsieur Mmadi Ahamada ait prononcé un prêche, le 20 juillet 2021, contenant des propos incompatibles avec les principes et les lois de la République »

« contraire à l'égalité femmes-hommes et au contenu discriminatoire »

L'expulsion de l'imam de Saint-Chamond et de sa famille a bel et bien eu lieu. C'est lundi 2 mai, qui correspondait cette année au jour même de l'Aïd al-Fitr, que Mmadi Ahamada, sa femme et ses trois enfants en bas âge ont été renvoyés vers les Comores, pays d'où est originaire l'imam après le non-renouvellement de son titre de séjour par la préfecture de la Loire en octobre 2021., a indiqué, mardi 3 mai, dans un communiqué la préfecture, lui imputant un sermonSon recours devant la justice pour contester la décision préfectorale a été vain, le tribunal administratif de Lyon ayant confirmé l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour la famille en mars 2022.A noter, si l'imam a été expulsé le jour de l'Aid al-Fitr en France, ce ne fut pas le cas aux Comores où la fête a été [célébrée mardi 3 mai.]https://www.saphirnews.com/Tous-les-musulmans-de-France-n-ont-pas-celebre-l-Aid-al-Fitr-a-la-meme-date_a28840.htmlLire aussi :