Les musulmans de France ont débuté et ont fini ensemble leur mois du Ramadan 1443/2022. Enfin, presque. En effet, les habitants de Mayotte et de La Réunion ont célébré l’Aïd al-Fitr mardi 3 mai après avoir débuté leur mois de jeûne dimanche 3 avril. Ce fut tout autrement pour les musulmans de la France métropolitaine, des Antilles françaises et de Guyane qui ont terminé le Ramadan dimanche 1er mai . Tous ont néanmoins fait 30 jours de jeûne à l’issue de laquelle s’est présenté l’Aïd al-Fitr. Cette fête a renoué avec la tradition des grands rassemblements familiaux et surtout religieux, qui avait disparu ces deux dernières années en raison de la pandémie de la Covid-19. Les musulmans se sont ainsi réunis par milliers pour la prière de l'Aïd dans de nombreuses villes, très souvent dans des stades et des gymnases. Ce fut le cas à Sarcelles, dans le Val d'Oise, où quelque 14 000 personnes se sont réunis dans un stade sous l'égide de plusieurs associations musulmanes locales, ou encore à Montpellier, qui a vu se rassembler plus de 12 000 fidèles pour prier. Comme en témoigne Euronews cette année, des scènes similaires ont été observées dans le monde entier.