Après le Ramadan, choisissons la compassion dans nos assiettes pour l'Aïd

« Pour (le bien fait à) chaque cœur humide (chaque animal), il y a une récompense. »

Bien qu’ils soient des êtres sensibles et intelligents, qui tiennent à leur vie et entretiennent des liens forts avec leurs proches, tout comme nous, les animaux élevés et tués pour finir dans nos assiettes souffrent de manière épouvantable et on ne leur accorde ni pitié, ni charité, ni une once de compassion. Confinés à vie dans de petites cages ou des hangars insalubres, ils subissent des mutilations, des privations et des séparations déchirantes, avant d’être conduits à l’abattoir. Dans l’industrie du lait, on insémine des vaches de force et on leur arrache chacun de leurs veaux pour que le lait leur étant destiné soit vendu à des humains.Rien de cela n’est en adéquation avec la valeur fondamentale à toutes les grandes religions qu’est la compassion. Le Coran proscrit notamment la cruauté envers les animaux et le prophète aurait enseigné que :Selon lui, les animaux seraient aussiet un récit le voit reprocher à l’un de ses compagnons d’avoir pris un bébé poussin à sa mère en détresse.Etant végane et militante animaliste et pour la justice sociale, je constate que tous les combats se recoupent – et qu’agir pour un groupe victime de souffrances n’enlève rien à un autre, bien au contraire, la compassion est un muscle qui se renforce à mesure qu’on le met en pratique. Tous les préjugés, dont le spécisme – qui établit une hiérarchisation arbitraire entre les différentes espèces – reposent sur la même fausse notion de supériorité d’un groupe vis-à-vis d’un autre. Et c’est tout cela qui doit et peut être démantelé.Le massacre que nous soutenons lorsque nous achetons de la viande, des œufs ou des produits laitiers n’a tout simplement pas lieu d’être. Nous pouvons faire un acte charitable et de compassion à chaque fois que nous nous mettons à table ! Qui plus est, le choix d’une alimentation végane est l’une des principales manières de combattre le réchauffement climatique (une crise de plus qui nous met tous en danger) et est bien meilleur pour notre santé et celle de notre famille.Alors ce que je demande, en cet Aïd al-Fitr, c’est qu’en conjonction d’actes de bonté envers nos proches, envers les victimes humaines de guerre et notre lutte contre d’autres injustices, que nous faisions le choix d’inclure dans notre considération les milliards d’animaux exploités comme s’ils n’étaient que de vulgaires produits de consommation, tout simplement en les laissant hors de nos assiettes, en cette fête et tous les autres jours de l’année.