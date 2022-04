Ramadan 2022 : avec la guerre en Ukraine, le spectre des émeutes de la faim plane

« tout le monde a l’air de découvrir que le bassin de la mer Noire est un grand grenier exportateur de nourriture sur la planète »

« La guerre en Ukraine s’inscrit sur une toile de fond agricole et alimentaire déjà extrêmement tendue »

Avec le conflit russo-ukrainien , relève Sébastien Abis , spécialiste des questions agricoles rattaché à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Ses répercussions sont en conséquence lourdes sur les grands acheteurs de blé que sont l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est, des régions dont la grande majorité des populations, musulmanes, célèbrent en avril le mois du Ramadan La Russie est le premier exportateur mondial de blé et l’Ukraine le quatrième. Les deux pays sont aussi les premiers producteurs mondiaux de tournesol au monde. Si les exportations russes continuent, celles de l’Ukraine ont cessé, obligeant Kiev à étudier les alternatives possibles car les ports ukrainiens de Marioupol et de Berdiansk sont bloqués par les forces russes. Quant à Odessa dont le trafic représentait près de 60 % des exportations de céréales du pays, elle est proche de la ligne de front.Conséquence directe, les prix flambent sur les marchés mondiaux. Le blé a déjà augmenté de plus de 70 % depuis le début de l’année et l’instabilité est totale. Cette situation vient aggraver une insécurité alimentaire qui s’est renforcée depuis le début de la pandémie de la Covid-19 dans plusieurs pays en développement., indique Sébastien Abis, également directeur du club Déméter , qui rappelle que la demande de céréales a explosé depuis une vingtaine d'années en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La population augmente mais les ressources naturelles ne permettent pas de répondre aux besoins. Circonstance aggravante, le mois de Ramadan qui vient de démarrer a accéléré la flambée des prix, cette période suscitant traditionnellement une augmentation de la consommation de denrées alimentaires de grande consommation comme le pain et l'huile.