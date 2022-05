Avant la fête de l'Aïd, parfaire son Ramadan avec la zakat al-Fitr

Muhammad Hamidullah, un intellectuel musulman de France

De l'avis général, on peut la donner la veille de l'Aïd, exceptionnellement deux jours avant. Comme la polémique est un cancer qui ronge les os de l'islam, d'aucuns se demandent si on peut l'envoyer à l'étranger ou si on peut la donner à des non-musulmans plus pauvres... A chacun ses réponses. Cependant, l'on n'a pas besoin d'être riche pour payer la zakat al-Fitr. Celui qui sa subsistance du jour doit la payer. Même s'il n'a que son repas du jour, il doit offrir son surplus à plus pauvre que lui. Telle est la teneur de cette aumône rituelle qui accompagne le mois de Ramadan.En ce jour de fête, à la suite d'un mois de jeûne, ce tout juridique islamique peut être pesant. Et il est heureux qu'en France, nos maîtres soient d'accord pour payer la zakat al-Fitr en argent à raison de 7 € par personne. Le père, seul avec deux enfants à charge, paye ainsi 3 fois 7 €, soit 21 € minimum.Il s'agit ici d'aumône à offrir. Un don librement consenti sans autre attente que d'honorer la sunna, la voie indiquée par le Prophète. Et Rassul donnait d'une main sans informer l'autre. En cela, le fidèle est invité à donner avec joie, seule manière de donner à Dieu, Celui qui n'a besoin de rien.Bonne fête de l'Aïd al-Fitr à toutes et à tous.