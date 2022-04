L'évolution spirituelle en islam, à chacun son rythme vers Dieu

ghayb

Muhammad Hamidullah, un intellectuel musulman de France

Le Cœur mort dont parle le Prophète est le Corps spirituel piégé dans les Corps matériels. Une telle personne n'a foi qu'à ses pensées, émotions et possessions. Cet état du Corps spirituel va coincer la personne au niveau des plaisirs. Elle vit pour expérimenter plaisirs, émotions et sensations. Fin gourmet, bon vivant, joyeux luron, aficionado ou jet-setteur... pleins de jolis mots existent pour décrire ce type de profil. Des vies pour se faire du bien, pour jouir, croquer la vie à belles dents, collectionner le maximum de bons moments avant que mort ne survienne.En évoluant spirituellement, quels que soient la manière et le moment, un tel Cœur mort se détache de la matière et ses plaisirs. Il s'ouvre à ce que le Coran nomme le ghayb, le monde non sensoriel, « l'invisible ». Commence l'état d'être que le Prophète qualifie de Cœur malade. Ce mental s'intéresse au sujet que je traite ici. A ce stade, « quand l'œil voit un plaisir, le cœur fait tic-tac et la tête fait tactique », disait mon maître Fofana dans ma jeunesse. L'œil symbolise le Corps physique, le cœur est le Corps émotionnel et la tête réfère au Corps mental.Pour Oustaz Fofana, quand les trois corps physiques sont piégés, la solution est de faire appel à un « Corps supérieur fait de valeurs ». C'est pourquoi, nous disait-il, « il vous faut des coups de pieds dans les fesses pour vous pousser au Paradis ».Au-dessus du stade plaisir, le Cœur malade est au stade de la joie. Besoin de construire, de partager. Il craint toujours le manque et a besoin « d'avoir pour être ». Il se bat (en entreprise, pour un pays ou une nation) autant pour gagner que pour faire perdre l'adversaire. « La vie est un combat. »Le professeur Muhammad Hamidullah situe la grande majorité de l'humanité à ce stade d'évolution. « Soyons généreux, disait-il, ils sont de 60 à 70 % de l'humanité ». Dans cet état, les souhaits naturels du Corps spirituel se heurtent aux peurs, aux désirs et aux appétits naturels des trois Corps matériels.Pour Hamidullah, si on laisse l'humain décider seul, il pourrait se laisser mener par ses désirs et par ses intuitions pour faire des choix contre ses intérêts. C'est pourquoi, dit-il, « Dieu nous a envoyé des prophètes avec des lois ». Pour lui, la solution est simple : suivre les lois de Dieu !Sur le même sujet, Muhammad Hamidullah signale les humains qui n'ont pas besoin de lois de Dieu car ils les respectent naturellement. Il cite le cas de Jésus, de Moïse, de Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Les Prophètes sont des cas spéciaux de cœurs vivants. On peut citer les « amis de Dieu » que sont les wali (awliya). Ceux que le Coran nomme « sabiqqun » ou « muqarabun » sont des Cœurs vivants sous protection divine. Les Muminun, les hommes de foi, sont-ils forcément des âmes vivantes ? C'est une autre question.L'islam est soumission à la loi divine. Une soumission volontaire dont le but est de rester dans la voie de l'évolution spirituelle, le Sirat mustaqeem. L'islam permet de contrôler les Corps matériels pour favoriser l'expression du Corps spirituel et permettre ainsi l'évolution spirituelle de l'individu.Cœur mort, vivant ou malade, chacun se situe à un niveau de l'échelle spirituelle. La religion n'a pas ici d'importance. Car tout le monde évolue sans cesse. Chacun à son rythme. La pratique religieuse évite l'égarement et la sortie de route, mais elle permet aussi d'évoluer en conscience.Quelle que soit la position sur le chemin, puisse Dieu faire de notre jeûne un levier qui nous pousse sur le Sirat mustaqeem.

***** Muhammad Hamidullah, un intellectuel musulman de France, président du collectif Muhammad Hamidullah, est enseignant, diplômé en anthropologie (EHESS-Paris). Il est l'auteur de, à paraître.