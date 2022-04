Le contrat de la salat en islam

Les maîtres expliquent la gestuelle de la salat comme une communion de l'être humain en position d'intermédiaire du cosmos pour s'adresser à Dieu. On se fonde sur les trois positions de base de la salat : le qiyam , la station debout, le ruku , l'inclinaison, et le sudjud , la prosternation.



Pour devenir une conscience accomplie dotée du libre arbitre, un humain passe par le stade minéral avant incarnation. Une fois l'âme incarnée, l'humain passe une phase végétative au sein de sa mère. Il expérimente ensuite l'état du règne animal avant sa prise de conscience, pour être responsable.



Dans la chorégraphie de la salat, la stabilité du qiyam symbolise une communion avec le monde minéral et le ruku une évocation du règne animal. Quant au sudjud , le front contre le sol fait référence au monde végétal où les plantes, se nourrissant par les racines, ont la tête plantées dans le sol.



Ainsi, dans la symbolique de la salat, le fidèle fédère non seulement l'ensemble des règnes mais il se pose en « porte-parole » avec les versets divins de la salat . Dans la symbolique de la salat , cela rappelle l'honneur fait à notre Père Adam (PBSL) comme premier calife de Dieu sur Terre. L'approche symbolique est à corréler avec la nature de la salat . Car si on sait pourquoi la salat est instaurée, il est bon de se rappeler ce qui est fait durant la salat , ce pour quoi elle existe.