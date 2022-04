La raison première de la pratique du jeûne du Ramadan expliquée

En effet, l'humain étant une âme incarnée dans un corps, la relation entre corps et âme participe à la qualité de l'être humain. Le cheminement spirituel inclut la quête d'harmonie entre la vie intérieure de l'âme et la vie extérieure du corps avec ses dimensions émotionnelles et mentales.



Le fait est qu'un humain, par nature, est plongé dans un monde matériel. Dans son univers naturel, il est soumis à des énergies où ses cinq sens (vue, goût, ouïe, toucher, odorat ) sont continuellement sollicités. L'on n'y peut rien puisque nos cinq sens sont orientés pour capter notre environnement. A priori, il est facile de céder à cet « appel des sens » . Se laisser accaparer par cette vie au point de négliger sa vie intérieure avec son potentiel spirituel, ses capacités créatrices et conceptuelles qui n'attendent qu'à être mobilisées pour s'expérimenter.



Dans cette esquisse qui reste schématique, un avantage certain est accordé à la dimension physique, sensoriel. Or, en privant le corps de sa source naturelle d'énergie, l'eau et le pain, le but du jeûne n'est pas l'expérience de la faim. Le but est de faciliter l'expérience de la foi.