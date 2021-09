Comprendre la structure des thèmes de la sourate Al-Fatiha

Ce pacte de la sourate Al-Fatiha que j'ai détaillé dans mon livre, Le pacte de Sourate Fatiha: Le contrat spirituel de l'islam, est un contrat que le Créateur soumet à Sa Création. C'est ainsi que je le vois. Pour cela, Dieu commence par Se présenter, Se faire connaître de nous. Il le fait en trois versets directs : Je suis Allah, ton unique Dieu ! Tu es Ma création.



Celui qui récite la Fatiha commence par apprendre Dieu dans un préambule catégorique et ferme qui ne laisse aucune échappatoire. Le premier verset répond à qui propose le pacte. Le troisième verset précise l'échéance (quand ?) et la raison (pourquoi ce pacte ?). Au milieu, le verset 2 indique la méthode (comment tenir ce pacte ?). Les réponses à ces questions ouvrent la sourate Al-Fatiha.



Dieu informe la Création qu'Il est notre Seigneur absolu (verset 1) qui pourvoit à notre vie. Puis Il nous indique qu'aimer est notre but (verset 2). Enfin, Il nous fixe rendez-vous un jour à venir pour la Rétribution de nos actions (verset 3).



Dans le détail du Texte, cet enchaînement des premiers attributs divins dégage un parfum d'absolu : le concept de Tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Un Tout indivisible qui s'exprime en toute chose et en tout temps de manière pleine, intense et surtout de manière exclusive.