Les modes de révélation du Coran expliqués

La Parole divine est adressée à l'humain par trois modes répertoriés : « Et il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle autrement que par la révélation, ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager (Ange) qui révèle, par sa permission ce que Dieu veut. Il est Sublime et Sage. » (Sourate 42, verset 51)



Ainsi, soit le message divin apparaît comme par inspiration dans le cœur du Prophète, soit Dieu s'adresse lui « derrière un voile » comme ce fut le cas de Moïse. Sinon, le message divin est porté au Prophète par l'intermédiaire de l'Ange. Ce fut souvent le cas du Prophète de l'islam.



Pour accomplir sa mission, l'Ange use de stratégies diverses. Certaines fois, il profite du sommeil du Prophète pour entrer dans son univers et lui enseigner le message. La scène est plus que réelle et à son réveil, le Prophète sait inscrit en lui l'enseignement reçu durant son sommeil.



D'autre fois, l'Ange prend une apparence humaine. « Il me parle et je comprends ce qu'il dit » , dit le Prophète. C'est un enseignement de forme ordinaire dans une relation de maître à élève. Certains compagnons peuvent voir l'étranger de passage. D'autres compagnons ne le voient pas.



L'Ange peut rencontrer le Prophète lors de phénomènes paranormaux dont les descriptions sont multiples. La rencontre peut être physique avec un être de lumière comme durant la première révélation. La rencontre peut se faire sur des plans supérieurs, non matériels.



Le Prophète devient absent de son corps physique. Il sort de la réalité matérielle. Selon le cas, les témoins entendent comme un bourdonnement d'abeilles autour de sa tête sans distinguer le son. Et le message est reçu sous forme télépathique ; « comme un souffle » dans le cœur du Prophète.



Dans le style paranormal, le Prophète peut rester conscient et entendre la voix. C'est ainsi qu'est décrit la révélation de la sourate Al-Fatiha. Quand il entend la voix, il commence par la s'éloigner pour ne pas confronter le phénomène. Mais la voix revient et il prend conseil auprès de Waraqa Ibn Nawfal, un vieux moine chrétien qui le rassure et lui conseille d'écouter la voix.



La voix ne manqua pas de revenir. Cette fois, le Prophète dit : « Me voici » : « Nul n'est digne d'adoration sinon Dieu, dit la voix. Et Muhammad est le Messager de Dieu. » Elle poursuit avec les sept versets de la Fatiha qui furent ainsi révélés en une seule révélation.