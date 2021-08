Quand Allah devient le Dieu du Coran

Kalmat Chahadat,

« Allah »

« Diós »

« God »

« Khudâwand »

« Manhti »

« Dieu »

Allah, dans laest un mot anté-islamique. Il est Dieu pour les Arabes chrétiens. Le seul et unique Dieu, Créateur des cieux et de la Terre. Celui qui ne connaît ni masculin, ni féminin ni pluriel, le Créateur incréé vers qui Jésus a appelé à se tourner comme Muhammad, Moïse, Abraham et tant d'autre nobles envoyés de Dieu à l'humanité ; que Sa paix et Sa miséricorde les comblent.Cet absolu du Tawhid, dans la composition du mot, parle au musulman arabophone mais pas au musulman francophone. Convoquer cette nuance linguistique ne peut que semer le doute. Or, en soi, le Tawhid a beau être essentiel dans le dogme musulman, la notion reste difficile à exprimer en français. On sombre dans des superlatifs absolus dont la répétition finit par excéder.Mais l'unicité du Tawhid n'est pas une unicité algébrique. Le 1 algébrique est suivi du 2 et précédé du 0. Le 1 du Tawhid n'a ni prédécesseur ni successeur ! C'est un 1 absolu qui, dans une opération algébrique, agit parfois comme un infini. Ce concept de Tawhid est présent dans l'évocation de tous les attributs de Dieu. Dieu n'est pas Rahman, Il est Al-Rahman, nuance linguistique qui est essentielle en arabe mais qui nous paraît secondaire quand nous disons que Dieu est Miséricorde.Qu'il diseen espagnol,en anglais,en perse,en bambara ouen français, le musulman sait qu'il s'agit d'Allah, l'unique créateur du Ciel et de la Terre ainsi que de tout ce qui se trouve entre les deux. La Sourate Al-Fatiha, comme la Kalmat Chahadat, annoncent Allah, l'une et l'autre nous sont enseignés par le Prophète de l'islam, qui ne parlait qu'une langue.Lorsque des tribus perses se convertissent à l'islam, elles souhaitent comprendre les paroles de la prière. Le Prophète autorise la traduction de la sourate Al-Fatiha par son compagnon Salman Al-Farisi, qui avait des références culturelles en Perse.