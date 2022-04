« Ô toi sous les draps ! Lève-toi et prie l'essentiel de la nuit. Sa moitié, sinon un peu moins ; ou peut-être un peu plus. Et psalmodie le Coran. Lourde est la parole que nous allons te confier... »

« Ô toi, l’emmitouflé, lève-toi et prêche ! Magnifie ton Seigneur ; purifie tes vêtements et de toute transgression, éloigne-toi. Donne sans espérer davantage que tu ne donnes. Et tiens-toi, endurant pour ton Seigneur... »

Quand il ressent la présence de nouveau, cet ange, cette voix de nulle part, il se fait couvrir d'une bien chaude couverture. Il faut bien supporter cette énergie inhabituelle, l'énergie du Coran. Or, même là, sous sa couverture, il se fait repérer et le message lui est donné, non sans une dose d'humour!(Sourate 73) Le processus est en cours, il va durer 23 ans en tout. Un monde nouveau se construit !Le Messager de Dieu est en place. Le message est là, en langue arabe pour le monde entier. A nous de l'entendre de le méditer au-delà de son véhicule. Dès lors, jusqu'à la fin de ses jours, Muhammad est notre maître. Que la paix et la bénédiction de Dieu le comblent, lui et tous nos maîtres.La quatrième révélation est dans la sourate 74 :La consigne est claire. Car Rassul sait qu'il doit obéir. Sa mission est lancée. Le matériau disponible est faible à ce stade. Mais il va se consolider avec la cinquième révélation qui est certainement celle que je trouve la plus populaire ; il s'agit de la sourate Al-Fatiha. Toute une histoire !Rassul sort de chez lui quand il ressent la présence de l'ange. De peur, il se sauve instinctivement. Et quand il finit par se faire conseiller, qu'il accepte d'écouter cette voix d'ailleurs, il reçoit d'un coup la sourate Al-Fatiha. Sept versets. Un bijou spirituel qu'on n'a pas fini de méditer au quotidien.