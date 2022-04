La sourate Al-Fatiha, le contrat spirituel de l'islam

« présentation »

« C'est Toi seul que nous adorons, c'est Toi seul dont nous implorons secours. »

« C'est Toi seul que nous adorons. »

« Guide nous sur le Chemin-Droit »

Sirat-Mustaqim

« secours de Dieu »

« chemin droit ».

Muhammad Hamidullah, un intellectuel musulman de France

Dieu étant le Rédacteur du contrat, c'est Lui qui le propose à signature. C'est pourquoi le contrat va commencer par une présentation de son Rédacteur. Les trois premiers versets de la Fatiha tournent autour d'un seul thème : la connaissance de Dieu.Le verset 1 parle de al-Hamid, l'Unique digne de louanges. Il déclare Son nom : Allah, la Source de vie. Le verset finit sur le Rabb, Seigneur et Maître créateur des mondes, visibles et invisibles.Le verset 2 présente Dieu dans ses attributs d'Amour et de Miséricorde. Puis au verset 3, Dieu est cité en Souverain et Juge suprême du jour de la Rétribution pour finir saavant d'annoncer le premier terme du contrat à l'Homme.Au verset 4 :Cette phrase est bien dans le Coran. Or Dieu ne peut pas dire :Mais puisqu'Il est Le Rédacteur du contrat, Dieu exprime ce qu'Il attend de l'autre parti signataire. Ainsi, le fidèle prend cet engagement à la demande de Dieu. Il s'engage sur deux points cités à ce verset 4 : vouer un culte exclusif à Dieu, et s'en tenir au seul secours de Dieu.Au verset 5, Dieu annonce la clause ou Dieu s'engage envers l'humain. La formulation est destinée à être par le fidèle sous forme de requête :, le. Ainsi, dans ce contrat, le Rédacteur s'engage à guider l'autre parti sur le chemin de la droiture, le chemin de la salvation. Les deux derniers versets de la sourate précisent la nature du chemin ; il cite les faux chemins à éviter.Au final, dans le contrat de la Salat, est un contrat spirituel où le fidèle s'engage à un culte exclusif, à une confiance exclusive, destinés à Dieu. En retour, Dieu s'engage à guider le fidèle sur le Chemin droit, à lui éviter les faux chemins de la perdition et de l'égarement. Au moins dix-sept fois par jour, ce contrat est renouvelé. Pour en saisir le détail, le sens précis et la nature de deux locutions sont importants : leet le*****, président du collectif Muhammad Hamidullah, est enseignant, diplômé en anthropologie (EHESS-Paris). Il est l'auteur de, à paraître.Du même auteur :