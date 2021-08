Le mois du Ramadan a pris fin mais on ne peut pas en dire autant pour la crise sanitaire. A l'occasion de l'Aïd al-Fitr, les musulmans de France et d'ailleurs sont appelés à demeurer vigilants et à ne pas se relâcher dans le respect des gestes barrières. Entre fermeture au public et organisation de prières en rotation, les mosquées sont confrontées à deux choix diamétralement opposées pour la prière de l'Aïd jeudi 13 mai, un jour férié en France. Par mesure de précaution, il est recommandé aux personnes âgées et vulnérables ainsi qu'aux personnes en contact physique avec elles de ne pas se rendre aux grands rassemblements. Pour ces fidèles ainsi que pour ceux qui font le choix de limiter leurs déplacements et leurs interactions, bonne nouvelle : ils peuvent tout à fait accomplir la prière de l’Aïd à domicile, seuls ou en famille, pour une large majorité de jurisconsultes musulmans.