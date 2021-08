« les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d'absence nécessaires dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service »

Dans la fonction publique, les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficient de trois jours de congé. Chaque année, le ministère de la Fonction publique publie une circulaire précisant les dates des principales cérémonies religieuses pour lesquelles les chefs de service peuvent délivrer des autorisations d'absence.Juifs, musulmans, chrétiens orthodoxes et membres d'autres communautés de foi présentes sur le territoire français peuvent demander jusqu'à trois autorisations d'absence. Une circulaire de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) en date du 10 février 2012 rappelle l'application en vigueur d'une autre circulaire du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence pour les fêtes religieuses.Cette dernière indique que. Un droit qui permet notamment aux fonctionnaires de s'absenter à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, de l'Aïd el-Kebir et de Mawlid, qui célèbre la naissance du Prophète Muhammad. Si, aujourd'hui, le droit du travail garantit le droit à un jour de congé pour célébrer une fête religieuse, le sujet a régulièrement provoqué des remous au cours des 15 dernières années en France. La question a même agité la classe politique quelques mois avant les élections présidentielles de 2012, lorsque Eva Joly, alors candidate des Verts, avait proposé qu'un jour férié soit accordé aux juifs et aux musulmans pour la célébration de Kippour et de l'Aïd-el-Kebir. Si l'idée n'est toujours pas à l'ordre du jour, le hasard du calendrier s'est chargé de le faire à l'occasion d'une des fêtes les plus importantes pour les communautés musulmanes à travers le monde... et les musulmans de France ne s'en plaindront pas !