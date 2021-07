Ramadan 2021 en France : du 13 avril au 12 mai, l’Aïd al-Fitr le 13 mai pour le CFCM

iftars

« privilégier les formules de repas préemballées et des colis alimentaires et en assurer la distribution selon un mode défini avec les pouvoirs publics locaux »

« les musulmans de France, profondément attachés à l’esprit de partage et de solidarité de ce mois, sauront trouver les moyens de le faire vivre en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives en apportant leur soutien à tous nos concitoyens en difficulté »

« élever des prières pour la protection et la prospérité de notre pays et de nos concitoyens, et notamment de toutes celles et ceux engagés en premières lignes pour protéger la vie et la santé de nos concitoyens ».

« destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé les dates du mois du Ramadan 1442 jeudi 1er avril : suivant les données astronomiques, le jeûne débutera le 13 avril et prendra fin le 12 mai. L’Aïd al-Fitr aura lieu le 13 mai.Concernant les repas de rupture de jeûne (), le CFCM appelle à. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et qui a appelé Emmanuel Macron à décider de nouvelles mesures restrictives, . Ils sont aussi appelés àLa zakat al-Fitr,, est fixée à 7 euros par personne. Lire aussi :