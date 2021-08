Laylat al-Qadr : la Nuit du Destin a-t-elle lieu la nuit du 27 du Ramadan ?

Laylat al-Qadr

Certains savants ont tout de même affirmé que la nuit du Destin se situe plus précisément la nuit du 26 au 27e jour du mois du Ramadan, ce qui a amené de nombreux musulmans à travers le monde à retenir cette date pour organiser des rassemblements religieux et multiplier les actes d'adoration.Bien qu'une croyance populaire veut quesoit acquise pour la 27e nuit du Ramadan, la fixation exacte de sa date demeure en réalité sujette à débat pour les oulémas. En définitive, la Nuit du Destin pourrait tout à fait avoir lieu la nuit du 26 au 27 du Ramadan mais déclarer, avec certitude, qu'elle aura lieu cette nuit-là est abusif. Ce que le président du CFCM, Mohammed Moussaoui, reconnaît volontiers.*Néanmoins, à sa décharge, la Grande Mosquée de Paris, qui ne pouvait demander une levée du couvre-feu pour cinq nuits – autrement, elle n'aurait rien d'! –, a choisi celle du 27 du Ramadan traditionnellement retenue dans de nombreux pays musulmans pour commémorer la Nuit du Destin. A défaut de pouvoir faire des veillées de prières et d'invocations lors de toutes les dernières nuits du Ramadan, en réaliser une la nuit du 27 constitue aujourd'hui un minimum pour des croyants.*Appelé à réagir sur le sujet, Mohammed Moussaoui a fait œuvre de précision. S'agissant de la date de la, il rappelle la publication, fin mars, d'un document du CFCM portant sur les règles et les finalités du mois de jeûne dans lequel des éléments d'informations y sont donnés. Est rapporté ce hadith du Prophète Muhammad :Même si des hadiths, le président du CFCM indique quepourrait bien se situer, qui