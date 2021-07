« une levée du couvre-feu à titre exceptionnel pour la nuit en question et partout sur le territoire où il serait encore effectif »

« Depuis le début de la crise sanitaire, les musulmans de France et les responsables des lieux de culte musulmans ont fait preuve d’un sens citoyen et d’une responsabilité irréprochable. Au cours de ce mois de Ramadan, ils ont encore admis et respecté l'impossibilité de se réunir dans les mosquées à la tombée du jour comme le veut la pratique musulmane habituelle »

« Pour la Nuit du Destin, ils sauront mettre en œuvre toutes les limites et les conditions nécessaires au rassemblement des fidèles sans aucun risque sanitaire »

« aux plus nécessiteux ou aux mosquées qui affrontent depuis plus d’un une situation financière très difficile ».

Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, souhaite que les musulmans puissent se rendre dans les mosquées à l'occasion de la Nuit du Destin . Celle-ci pourrait avoir lieu la 27e nuit du mois du Ramadan, qui correspond cette année à la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai. C'est cette date que retient la Grande Mosquée de Paris pour fonder sa demande.Dans un courrier adressé mercredi 21 avril au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il rappelle l'importance de ce moment pour les fidèles et demande en conséquence,, a-t-il écrit., assure le recteur, qui rappelle dans sa missive que cette occasion sera aussi celle qui permettra aussi aux fidèles de s'acquitter de l'aumône spécifique du mois du Ramadan, la zakat al-fitr En décembre 2020, le couvre-feu avait été exceptionnellement levé le soir de Noël pour les messes de minuit, qui s'étaient alors déroulées dans un certain nombre d'églises dans le respect des règles sanitaires en vigueur.Après une réponse défavorable du ministère de l'Intérieur, la Grande Mosquée de Paris a annoncé, vendredi 30 avril, sa saisine du Conseil d'Etat en référé.