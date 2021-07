L’observance du mois du Ramadan est obligatoire pour toute personne, hommes et femmes pubères en pleine possession de leurs moyens physiques. Ce jeûne n’est ainsi pas obligatoire pour les enfants de même que pour les personnes en mauvaise santé et souffrantes de maladies chroniques. Il leur est même recommandé de ne pas jeûner, la préservation de la santé étant une obligation en islam. En ce sens, le Ramadan n’est pas non plus obligatoire pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Celles qui ont les menstrues et les lochies (les saignements après l’accouchement) en sont aussi dispensées. Les voyageurs peuvent aussi s’autoriser à ne pas jeûner.Toutefois, les jours non effectués doivent être rattrapés, idéalement dans l’année. Pour ceux et celles qui sont dans l’incapacité de le faire, il conviendra de nourrir un pauvre par jour non jeûné ou de donner l'équivalent en argent.