Ramadan 2021 : quelle marche à suivre pour les musulmans de Belgique ?

« à partir du dimanche 28 mars 2021 »

Alors que le mois de Ramadan approche et que les couvre-feux sont prolongés en Région de Bruxelles-Capitale de 22h à 6h et en Régions wallonne et flamande de minuit à 5h jusqu’au 25 avril 2021, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a adressé aux mosquées et aux fidèles ses préconisations vendredi 26 mars. Passage à l’heure d’été, organisations des prières et accès aux lieux de culte : l’instance a invité les responsables des mosquées et citoyens de confession musulmane en Belgique à suivre un certain nombre de directives