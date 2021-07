Ramadan 2021 : les conseils de l’OMS face à l'aggravation de la pandémie de la Covid-19 en Europe

« Quel que soit le lieu, tout service religieux doit se dérouler en plein air dans la mesure du possible ou être limité en taille et en durée, et prévoir distanciation physique, ventilation, hygiène des mains et port du masque, le cas échéant. Il est préférable de célébrer ces fêtes en compagnie de ceux avec qui on vit, et de ne pas se réunir avec d’autres personnes si l’on ne se sent pas bien, ou si l’on doit rester en isolement ou en quarantaine »

« il importe particulièrement de limiter la taille des groupes et le temps passé à l’intérieur, et d’assurer une bonne ventilation ».



« Si voyager constitue le seul moyen de rendre visite à votre famille et à vos amis, évitez les transports susceptibles d’être bondés »

« Considérez tous les risques connexes et demandez-vous si ce déplacement constitue une nécessité absolue. »

« En cette période marquée par des fêtes religieuses, je sais aussi compter sur vous pour éviter, comme à Noël, les rassemblements privés. C’est lors de ces occasions que nous nous contaminons le plus. Il faut donc faire cet effort »

