Ramadan : se rendre à la mosquée pour la prière du matin est possible avant la fin du couvre-feu

A la demande du Conseil français du culte musulman (CFCM), une dérogation a été accordée afin de permettre aux musulmans qui le souhaitent d'accomplir la prière du matin à la mosquée peu avant 6h du matin. Mohammed Moussaoui s'en explique.



Au lendemain du début du mois du Ramadan, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a fait savoir, mercredi 14 avril, qu’il est toléré pour les musulmans de France de « se rendre au lieu de culte le plus proche de son domicile pour accomplir la prière du matin » peu avant 6h du matin, heure à laquelle prend fin le couvre-feu.



« Cette dérogation est accordée par le ministre de l’Intérieur à la demande du CFCM » , fait part l’instance, qui recommande aux imams de « retarder cette prière dans la mesure du possible pour permettre un usage utile et limité de la dérogation ».

« Eviter toute surinterprétation d’une tolérance qui existe déjà »



Une telle dérogation « a été accordée en d’autres occasions comme pour Noël avec la messe de minuit (en décembre 2020, ndlr). De plus, le couvre-feu prend fin à 6h du matin, cela se joue à un quart d’heure, voire à une demi-heure près selon les régions pour la prière du matin (sobh). Il n’y a pas de bouleversement des horaires du couvre-feu » , fait valoir le président du CFCM. D’autant que les musulmans sont appelés, pour ceux qui le souhaitent, à se rendre dans la mosquée la plus proche du domicile si elle fait le choix d'une ouverture anticipée aux fidèles, toujours dans le respect des règles sanitaires.



« Un accord de principe m’a été formulé par le ministre de l’Intérieur lui-même lors de notre déplacement à Rennes (en qui a ensuite été confirmé par le ministère de l’Intérieur aujourd’hui » mercredi 14 avril, affirme-t-il.



En revanche, aucun horaire n’est précisé par le CFCM « pour éviter toute surinterprétation d’une tolérance qui existe déjà » en cas de trafic routier chargé par exemple. Par ailleurs, aucune dérogation pour une ouverture des lieux de culte le soir n'a été demandée. « On ne veut pas laisser entendre qu’il y a une modification substantielle des horaires du couvre-feu pour les musulmans. » Le couvre-feu s'applique à tous sur toute la France entre 19h et 6h.



Hanan Ben Rhouma