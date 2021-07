Tags sur la mosquée de Rennes avant Ramadan: « des insultes aux musulmans et à la France » pour Darmanin

« témoigner de la solidarité du gouvernement (…) aux dirigeants de l’association et à la ville de Rennes »

« tout le dégoût que nous inspirent ces inscriptions, qui sont des insultes aux musulmans français et à la France »

« Nous devons protection à nos concitoyens musulmans comme nous le devons à nos concitoyens chrétiens et juifs bien évidemment »

« Les actes antimusulmans sont des actes contre la République et, en portant ce message à deux jours du mois du Ramadan, je veux dire à tous nos concitoyens musulmans que

vendredi déjà aux préfets de particulièrement les protéger dans cette période de fête religieuse comme je l’ai fait pour les fêtes de Pessah et de Pâques pour les juifs et les chrétiens. »

« tags ignobles qui sont une insulte et une menace pas que pour les musulmans mais pour toute la République. En République, on respecte la laïcité, et la laïcité c’est aussi la liberté de culte et la liberté de conscience »

Après la découverte des tags islamophobes sur les murs de la mosquée Avicenne de Rennes , Gérald Darmanin a fait le déplacement, dimanche 11 avril, sur place afin deet dire, a déclaré le ministre de l'Intérieur.Aux côtés de Gérald Darmanin, figuraient notamment le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, et le président du Rassemblement de musulmans de France (RMF), Anouar Kbibech, qui n'était en conséquence pas présent à la Grande Mosquée de Paris pour l'annonce solennelle de la date du début du Ramadan par la coordination dont sa fédération est membre. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la sûreté départementale de Rennes.La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, s'est rendue à la Grande Mosquée de Paris et a dénoncé des