« une attention toute particulière aux conditions d'organisation de cette fête afin de ne pas encourager les rassemblements et le non-respect du couvre-feu ».

L’Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan, est communément l’occasion de grands rassemblements religieux et festifs en France et dans le monde. Face à une crise sanitaire qui dure depuis plus d’une année, cette importante célébration du calendrier musulman, prévue pour jeudi 13 mai , est de nouveau perturbée. Les préfets ont été appelés à prêterFaute de places pour accueillir un nombre de fidèles plus important qu'à l'accoutumée pour accomplir la prière de l'Aïd, de nombreux responsables de mosquées ont pour habitude d'organiser des rassemblements en dehors de leurs lieux de culte. A cet effet, il n'est pas rare, à leur demande, de voir des gymnases, des salles municipaux ou encore des stades être mis à leur disposition. Ce ne sera pas le cas cette année.