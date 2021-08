Politique Covid-19 : quelles sont les quatre étapes clés du déconfinement en France ? Rédigé par Myriam Attaf | Vendredi 30 Avril 2021 à 13:30









« L’étape zéro, c’était la réouverture des écoles le 26 avril. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un haut niveau d’incidence, supérieur à celui de nos voisins » , explique le chef de l’Etat avant d’énumérer les quatre étapes de ce déconfinement graduel.



La première étape vers un retour à la vie normale entrera en application lundi 3 mai. Si le couvre-feu et



Mercredi 19 mai, tous les commerces pourront rouvrir. Les musées, monuments, théâtres, cinémas et lieux de spectacle avec du public assis (dans la limite de 800 spectateurs à l’intérieur et de 1 000 à l'extérieur) seront autorisés à rouvrir, de même que les établissements sportifs tels que les stades de foot qui pourront accueillir du public dans la cadre d’une jauge identique à celles des lieux culturels. Le président de la République prévoit également d’autoriser à cette date le rassemblement de dix personnes maximum contre six à l’heure actuelle.



Il sera par ailleurs, possible de retourner au restaurant mais en terrasse uniquement, et avec un maximum de six personnes par table. Les activités sportives à l'intérieur et à l'extérieur seront, en outre, de nouveau permises. Un assouplissement du couvre-feu est également au programme. Ce dernier actuellement fixé à 19h, sera dans trois semaines, décalé à 21h.

Vers une levée du couvre-feu définitive le 30 juin Mercredi 9 juin, le couvre-feu passera à 23h. Cafés et restaurants pourront rouvrir complétement mais toujours avec une limite de six personnes par table. Foires, salons, lieux de cultures et établissements sportifs seront autorisés à accueillir jusqu’à 5 000 personnes, sous réserve de la présentation d'un pass sanitaire. Les salles de sport pourront aussi reprendre leurs activités. En ce qui concerne les touristes étrangers, ils devront aussi être en possession d’un pass sanitaire. « Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l’application TousAntiCovid, permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent » , a expliqué le président.



La dernière phase de ce déconfinement progressive aura lieu le mercredi 30 juin. Le couvre-feu sera définitivement levé et il sera possible de participer à des évènements de plus de 1 000 personnes en intérieur ou en extérieur. Les jauges seront, quant à elles, réévalués, voire levées en fonction du contexte sanitaire



Si ces annonces laissent entrevoir un retour progressif à la vie normale, Emmanuel Macron tient à rester prudent. « Nous ne sommes pas sortis de l’épidémie. Il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui sont malheureusement touchés par ce virus. (…) Et si les chiffres baissent, le virus circule encore. Il faudra donc continuer dans les jours, les semaines à venir à tenir, à résister » , a-t-il prévenu.



« Ce pass, qui sera papier ou numérique, via l'application TousAntiCovid, permettra de montrer qu'on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent »



