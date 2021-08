Des gestionnaires des mosquées s’adaptent tant bien que mal à la situation, et font en sorte de répondre présentes en mettant en place plusieurs sessions de prière de l'Aïd de sorte à tenir compte des règles sanitaires en vigueur.



Ce système de prière en rotation est l'option choisie par l’Association cultuelle des musulmans de Courbevoie (ACMC), dans les Hauts-de-Seine. Afin de contrôler le flux de participants dans sa mosquée, son organisation est exemplaire. Ses responsables comptent mettre en place jusqu'à cinq sessions de prière entre 6h30 et 9h15 avec une capacité d’accueil limitée à 300 personnes. Tous les offices, à l'exception de la toute première session, sont accessibles au public sur présentation d’un ticket virtuel uniquement. Des places qui valent chères puisque les sessions sont déjà toutes complètes. Le créneau de 6h30 a dû être ajouté par les administrateurs du lieu de culte pour les fidèles prêts à se lever plus tôt.



Toutefois, et quelle que soit la session, les fidèles sont invités à venir masqués avec leur tapis de prière personnel et « à rester vigilants face au Covid-19 ». L’ACMC appelle, en outre, les plus fragiles à ne pas se rendre à la mosquée, rappelant que l'accomplissement de la prière de l’Aïd al-Fitr en groupe est recommandé mais pas obligatoire.



A Romilly-Sur-Seine, dans le Grand-Est, les prières en rotation est aussi l'option choisie. Ainsi, la mosquée Al-Rahma prévoit l’instauration de deux sessions de prières. Une première à 7h30 réservé aux hommes, et une deuxième à 9h30, cette fois ouvert à tous sauf aux enfants de moins de 15 ans. Mais l'association n'a pas demandé aux fidèles de réserver leurs places : ce sera aux premiers arrivés d'être servis. Un système que de nombreuses mosquées ont adopté, non sans risque de voir se créer des attroupements devant les portes. Un risque auquel les responsables devront être vigilants.