Ramadan 2021 : les mosquées intensifient leurs campagnes de solidarité à l’aune de la crise sanitaire

Cette année, ce sont près de 250 « iftar box » qui profitent chaque soir aux nécessiteux grâce à la mobilisation d’une quarantaine de bénévoles qui se relaient pour préparer et distribuer les paquets sur le parking de la mosquée.Les box sont composés d’un sandwich, d’une bouteille d’eau, d’une brique de jus mais aussi de dattes, de gâteaux et de fruits. Des denrées alimentaires obtenues grâce aux dons des fidèles, qui ont collecté à l’appel de la mosquée plus de 3 000 euros via une cagnotte en ligne. La mosquée peut compter sur la générosité de partenaires locaux tels qu’une boulangerie asniéroise, qui fournit le pain permettant de confectionner les sandwichs, et un primeur qui offre cette année encore des fruits et légumes. A ces gestes de solidarité, s'ajoute la possibilité pour des particuliers de remettre à la mosquée des mets faits maison. En plus de ces iftar box, la mosquée de Gennevilliers continue de distribuer aux bénéficiaires des colis avec des denrées alimentaires non périssables comme de l’huile, des pâtes ou encore des packs de lait et des boîtes de concentré de tomate.A Nanterre avec l’institut Ibn Badis ou encore aux Mureaux avec la mosquée Tariq Ibn Ziyad, ce sont plus de 500 repas par jour, uniquement à emporter, qui sont distribués jusque-là, grâce au concours des bénévoles.