A l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr 1442-2021, la fête de rupture du jeûne qui se déroulera jeudi 13 mai 2021, le CFCM présente ses vœux les plus chers aux musulmans de France et élève des prières pour que ces moments de joie et de spiritualité bénéficient à tous nos concitoyens, notamment les plus démunis d’entre nous. Ces derniers ont droit à un geste de solidarité symbolisé par la zakat el-Fitr, l'aumône de rupture du jeûne, qui pourra leur être versée depuis le début de Ramadan et, en tout cas, avant la prière de l’Aïd el-Fitr.Malgré les annonces faites sur la sortie éminente et progressive du confinement, les musulmans de France ne doivent pas relâcher la vigilance dont ils ont admirablement fait preuve depuis le début de la pandémie.Compte tenu de l’aspect communautaire et festif de l’évènement ponctué par des prières collectives, de rencontres familales et entre amis, le CFCM recommande :