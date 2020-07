« un moment de partage »

« se protéger mutuellement restera notre devoir premier »

« même lorsque (ceux-ci) sont organisées dans des espaces non fermés de type plein air »

Les règles du confinement ont été progressivement levées en France mais la crise sanitaire n'est pour autant terminée. Les Français sont appelés à rester vigilants et à ne pas se relâcher dans le respect des gestes-barrières.C'est dans ce contexte que les musulmans s'apprêtent à célébrer l'Aïd al-Adha, acté pour le vendredi 31 juillet. Cette fête est assurémentmais, a martelé dernièrement le Conseil français du culte musulman (CFCM). Les rassemblements regroupant plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre,. Dans cette limite, et à condition d'être munis d'un masque et de respecter la distanciation physique, les musulmans sont autorisés à participer à la prière de l'Aïd, de la même manière que la prière du vendredi. Néanmoins, par mesure de précaution, il est recommandé aux personnes âgées et vulnérables ainsi qu'aux personnes en contact physique avec elles de ne pas se rendre aux grands rassemblements. Pour celles qui entendent bien limiter leurs déplacements, bonne nouvelle : elles peuvent accomplir la prière de l’Aïd à domicile, seules ou en famille, pour une large majorité de jurisconsultes musulmans.