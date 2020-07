Aïd al-Adha 2020 sous Covid-19 : de la prière à l’abattage, les musulmans appelés à « l’extrême vigilance »

« annulé »

« le contexte de pandémie que nous traversons appelle à la plus grande vigilance »

« l’occasion de nombreux rassemblements, celui de la prière de l’Aïd, la prière de vendredi, l’acte sacrificiel dans les abattoirs et les repas familiaux »

Non, l’Aïd al-Adha ne sera pascette année en raison du Covid-19. Néanmoins, l’organisation de la fête du sacrifice est naturellement amenée à être revue selon la situation épidémiologique de chaque région, dans chaque pays. A moins que celle-ci ne se dégrade en France, il n’y a, à ce jour, pas d’interdiction des rassemblements religieux ou de l’abattage en vue (voir encadré plus bas).*Aucune consigne d’interdiction n’a été formulée en ce sens aux préfectures par les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur. Toutefois,de tout à chacun, souligne, dimanche 19 juillet, le Conseil français du culte musulman (CFCM), la fête du sacrifice étant, rappelle-t-on,