Aïd al-Adha 2020 : face au Covid-19, les recommandations du CFCM

« Ni la chair ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu. Seule compte pour Lui votre piété. Aussi a-t-Il mis ces animaux à votre service, afin que vous Le glorifiez pour vous avoir dirigés sur le droit chemin. Prophète ! Annonce à ceux qui font le bien. »

Outre une organisation optimale des flux d'animaux au niveau régional et interrégional, permettant d'utiliser les abattoirs existant au maximum de leur capacité, il s'avère nécessaire, pour faire face à l'augmentation importante du nombre d'animaux devant être abattus sur un laps de temps court, de disposer d'abattoirs dits « temporaires » agrées spécifiquement pour cette occasion, dont la liste est actualisée chaque année.Les abattoirs « temporaires » sont des structures ayant vocation à fonctionner uniquement pendant la durée de la fête. Chaque année, en France, environ soixante abattoirs de ce type sont agrées pour la fête de l'Aïd al-Adha. La mise en place de ces structures et leur bon fonctionnement pendant toute la durée de la fête mobilisent des porteurs de projets qui peuvent être des prestataires privés, des associations musulmanes ou des associations d'éleveurs. Ces porteurs de projets travaillent en collaboration avec les collectivités territoriales, l'État, notamment les services vétérinaires présents en permanence dans les abattoirs, les professionnels de l'élevage, les responsables de centres de rassemblement et de marchés et les abatteurs.Il est indispensable d'anticiper l'organisation de cette fête et que l'ensemble de ces acteurs, chacun dans leur champ de compétence, soit pleinement impliqué dans sa bonne mise en œuvre. L'implication forte des Conseils régionaux du culte musulman (CRCM) et des communautés musulmanes et le soutien des collectivités territoriales sont des éléments importants de réussite. Tout cela est rappelé dans le guide élaboré dans le cadre des travaux de l'instance du dialogue de 2015 et consultable dans le site du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et le site du CFCM. - L'âge de l'animal Les animaux sacrifiés en France pendant la fête sont en général un mouton ou une chèvre ou un veau. Ils doivent répondre à des conditions liées à l'âge et à l'intégrité physique (Ils ne doivent pas être borgnes, aveugles, boiteux...). S'agissant de l'âge, le bovin doit avoir plus de deux ans et l'ovin au moins six mois.Il se trouve qu'en France et en Europe d'une manière générale, les naissances d'agneaux se situent entre janvier et avril. Or, vu que chaque année l'Aïd al-Adha se rapproche de cette période, il devient de plus en plus difficile de trouver des agneaux qui auraient atteint l'âge de six mois avant l'Aïd. Une analyse des textes de la tradition en rapport avec l'âge des animaux de sacrifice, a conduit la majorité des savants contemporains à dire que l'âge des animaux cité dans la tradition n'est qu'une indication sur la taille de l'animal et non une condition recherchée en elle-même. L'essentiel est que l'animal ne soit pas trop petit.Le Code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prévoit, comme le droit européen le permet (règlement (CE) no1099/2009), une dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux lorsque celui-ci n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles comme c'est le cas pour l'abattage selon le rite musulman . Pour ce dernier, l'étourdissement ou l'assommage quel qu'en soit le moyen introduit une souffrance inutile et incompatible avec le respect du bien-être animal et empêche de vider l'animal de son sang. Les abattoirs qui imposent l'assommage avant la saignée doivent être rappelés à l'ordre.- Face à la tentation de faire vite, les responsables musulmans doivent rappeler aux professionnels que le respect du bien-être animal est au cœur de cette fête : les animaux doivent être conduits à l'abattage avec respect et sans brutalité. Un animal ne doit pas être abattu en présence d'un autre animal.Comme la plupart des rites, l'abattage d'un animal qui reste une recommandation forte voire une obligation pour certaines écoles, n'est qu'un moyen et non une finalité :(Coran- 22-37)