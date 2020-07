Sur le vif Le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos de France avant le 1er août Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 16 Juillet 2020 à 11:15









Le président Emmanuel Macron avait d’abord annoncé, au cours de son interview télévisée mardi 14 juillet, un décret rendant obligatoire le port du masque à partir du 1er août dans les lieux clos recevant du public à travers la France.



Néanmoins, l’échéance du 1er août apparaissait tardive pour de très nombreux scientifiques et le corps médical qui militent pour le port du masque obligatoire afin d'éviter une deuxième vague, à l'heure où des signaux inquiétants de reprise de l'épidémie émergent dans certains territoires.



Le Premier ministre Jean Castex, qui a déclaré avoir « entendu et compris » ce point, a fait savoir jeudi 16 juillet au Sénat que l’obligation du port du masque dans les lieux publics clos entrera « en vigueur la semaine prochaine » , au cours de la semaine du 20 juillet.



Qui dit obligation dit sanctions. Le décret devrait préciser le montant de l'amende auquel les contrevenants pourraient s'exposer.



