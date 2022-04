Ramadan 2022 : une série de conseils santé illustrés contre la Covid-19

« l’importance de nous protéger et de protéger nos proches »

A l’occasion du mois du Ramadan , l’Organisation mondiale de la santé (OMS), via son bureau régional de la Méditerranée orientale qui regroupe 22 pays, s'évertue à rappeler que la Covid-19 n'est pas totalement terminée. Elle a ainsi fait paraître une série de recommandations à observer pour endiguer la pandémie à travers une série de vignettes numériques. Chacune illustrentpendant le mois de jeûne en allant notamment se faire vacciner., lit-on sur une vignette, tandis qu’une autre rappelle quemais il est aussi possible de rompre le jeûne en cas de symptômes et en consultation avec le médecin.L’organisation internationale recommande aussi, entre autres, à faire les ablutions chez soi, à porter le masque, à se désinfecter les mains, à utiliser un tapis personnel lorsque l’on se rend à la mosquée, à garder ses distances et à éviter de se joindre à la foule en entrant et en sortant du lieu de culte.Les fidèles sont aussi appelés à faire attention à leur santé pendant le mois de Ramadan en mangeant sainement, en limitant la consommation de produits à forte teneur en sucre et à boire régulièrement de l’eau. Elle a appelé à garder un mode de vie sain et une santé équilibrée qui aide à lutter. Pour l’OMS, il faut. Parce que le mois du Ramadan estchaque geste pour lutter contre la Covid-19 compte !