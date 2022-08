Expulsion de Hassan Iquioussen : la justice appelée à trancher dans le vif, retour sur l'audience

« d'être présent et de pouvoir se défendre »

Son avocate, Me Lucie Simon, expliquera que le prédicateur avait bon espoir que la CEDH statue en faveur d’une suspension de l'expulsion, ce qui lui aurait permisdevant le juge des référés. Il en sera autrement, dans une salle petite mais pleine à craquer. Après 45 minutes de retard, c’est le début des plaidoiries. Me Marion Ogier, au nom de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), , est la première à parler pour dénoncerpar le ministère pour agir. Bien que la LDH déclare être opposée à la vision conservatrice de la société prônée par Hassan Iquioussen, elleetqui caractérise cette affaire aux yeux de l'association.dont les juges sont aujourd’hui les garants, affirme l’avocate.Puis vient le tour de Me Lucie Simon pour défendre les intérêts de l'imam. Et de démarrer avec vigueur :Elle entend convaincre le tribunal que la réponse ne peut être autrement que non, appelant le juge des référés àen faveur de son client en attendant que les juges puissentRappelant que Hassan Iquioussen a bénéficié de plusieurs renouvellements de titres de séjour, elle estime ainsi que le ministère de l'Intérieur aurait pu expulser le prédicateur depuis bien longtemps s’il représentait une menacepour la France. D’autant que, contrairement aux affirmations du ministère, l’arrêté contesté serait basé non pas sur la loi dite « séparatisme » mais une disposition de 2004 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.