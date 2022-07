Loi séparatisme : le Conseil constitutionnel valide « un changement de nature dans la relation entre l'État et les cultes »

« Nous estimons que cette loi (confortant le respect des principes de la République) apporte un changement de nature et non de degré dans la relation entre l’État et les différents cultes présents en France. L’Etat a institué un régime d’autorisation préalable à la main du préfet en obligeant les associations à déclarer leur caractère cultuel pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles. Si l’association conteste le refus préfectoral, ce sera devant le tribunal administratif et non plus le tribunal judiciaire. Or la loi de 1905 porte séparation de l’Etat et du cultuel »

La déception est à la hauteur des attentes., affirme auprès de Saphirnews Jean-Daniel Roque.Le président de la commission Droit et liberté religieuse au sein de la Fédération protestante de France (FPF) ne cache pas que la validation par le Conseil constitutionnel des dispositions majeures de la loi dite séparatisme a surpris et déçu les responsables des grandes instances chrétiennes françaises. Pas moins de cinq institutions représentant catholiques, protestants et orthodoxes avaient demandé au Conseil d’État de transmettre deux recours , des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel sur la loi controversée. La décision des Sages, qui a fait réagir les mosquées du Rhône, n’était pas attendu aussi vite.