Justice : le tribunal administratif suspend l'expulsion de Hassan Iquioussen

« porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Loin des sirènes médiatiques, le droit »

« Ce que nous demandons, c'est uniquement une suspension de la mesure pour dépasser le temps médiatique et le temps de l'émotion et que des juges puissent se pencher sereinement sur le fond »

« hautement complexe »

« bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes »

Le Tribunal administratif de Paris a décidé, vendredi 5 août, de suspendre l'expulsion de Hassan Iquioussen vers le Maroc. Le juge des référés a indiqué, affirme son avocate Me Lucie Simon, qu'une telle action à l'encontre du prédicateurC'est un revers de taille pour le ministère de l'Intérieur, qui avait maintenu l'ensemble des accusations contre le conférencier lors d'une audience publique devant le tribunal administratif la veille dont voici un compte-rendu. d’une affaire, avait indiqué l'avocate après l'audience. La victoire est saluée par les soutiens de Hassan Iquioussen, qui réclamaient le respect de l'Etat de droit.Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé faire appel de la décision devant le Conseil d'État, déclarant êtreLire aussi :