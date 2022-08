Affaire Hassan Iquioussen : les mosquées de Seine-et-Marne dans le viseur de l'Etat ?

Ce que dit le CDCM de sa rencontre dans la déclaration adressée à Saphirnews



« A l'initiative de la préfecture de Seine et Marne, une réunion s'est tenue à Melun le mardi 9 août en présence de Madame Nadège Baptista, préfète déléguée pour l'Égalité des Chances et 3 membres du bureau du CDCM 77.



Lors de cette rencontre, nous avons abordé la situation actuelle suite à la décision de Monsieur Le Ministre de l'intérieur d'expulser M. Hassan lquioussen. La réunion s'est déroulée dans un esprit constructif, de respect et de franchise. Les représentants du CDCM77 ont présenté une analyse profonde sur le contexte actuel et les attentes des musulmans seine-et-marnais, à savoir le respect, la compréhension et l'apaisement. Les motivations du CDCM 77 et ses membres derrière la publication de son communiqué ont été aussi évoquées et argumentées. Les représentants du CDCM 77 ont confirmé à Madame La Préfète que les propos de M. Hassan lquioussen prononcés lors de ses conférences en Seine-et-Marne n'ont jamais été en contradiction avec les valeurs de la République.



Le CDCM 77 a insisté sur la notion de liberté, d'Etat de droit et la nécessité de maintenir la paix sociale dans notre pays. Enfin, nous avons décidé de continuer nos échanges et maintenir notre dialogue autour de la table de la République. »