Affaire Hassan Iquioussen : une manif à Paris dénonce l’arbitraire de la justice française

« Musulman, lève-toi pour ta dignité », « Fiers d’être musulmans »

« La communauté en actes ».

A l’initiative du collectif Perspectives Musulmanes, anciennement appelé Coordination contre la loi séparatisme, une manifestation a été organisée samedi 3 septembre à 15h, place de la République, pour manifester leur soutien au prédicateur Hassan Iquioussen et dénoncer l’islamophobie d’Etat ainsi que l’affaiblissement de l’État de droit.Il est 15h quand des personnes se rassemblent tout près d’une sono de fortune installée à côté de la célèbre fontaine où est érigée la statue tout en bronze des frères Morice. Juste à côté, une autre sono tonne pour une des causes tchadiennes et pas loin, sont érigés des stands dédiés à la cause ukrainienne ou à la résistance au régime iranien. Il n’y a pas foule ; d’ailleurs, la RATP n’a pas jugé utile de fermer la station République, contrairement à d’autres manifestations quand d’importants flux sont anticipés. Quelque 200 personnes étaient sur place selon le décompte de Saphirnews. Un contraste saisissant avec le clavardage des réseaux sociaux ou bien les échanges informels d’acteurs musulmans qui affichent en off un soutien indéfectible à Hassan Iquioussen. Les responsables de Musulmans de France, qui ont diffusé un communiqué de soutien en faveur de l’imam jugé très timoré, n’étaient pas présents. Aucune tête d’affiche non plus ; des personnes de tous horizons circulaient avec divers pancartes aux slogans tels queou encore