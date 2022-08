Expulsion de Hassan Iquioussen : le prédicateur introuvable, des appels à mobilisation lancés

« Il sera expulsé du territoire national. Dès son interpellation, il sera placé en centre de rétention administratif »

Hassan Iquioussen, qui n’a pas fait d’apparitions publiques depuis des semaines, est désormais recherché par les autorités. Le Conseil d’Etat a décidé, mardi 30 août, de rejeter sa demande de suspension de l’expulsion vers le Maroc. Son domicile à Lourches, dans le Nord, a été perquisitionné le jour même de la décision mais le prédicateur demeure introuvable., a fermement déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.Les réactions condamnant la décision du Conseil d’Etat font légion parmi les musulmans de France. Musulmans de France (MF, ex-UOIF) avec lequel le prédicateur est lié a signifié qu’elletout en restant, a exprimé l’organisation, la seule à ce jour parmi les fédérations à s'être exprimée publiquement sur l'affaire.D’autres se veulent plus offensifs. Un appel à se mobiliser samedi 3 septembre à Paris a rapidement été lancé sur les réseaux sociaux., lit-on dans un texte signé du collectif Perspectives Musulmanes, anciennement appelé Coordination contre la loi séparatisme. La famille du prédicateur a fait savoir, aussitôt la décision du Conseil d'Etat rendue publique, qu'un recours au fond a été introduit.Lire aussi :