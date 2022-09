Affaire Hassan Iquioussen : son fils dénonce la « spectacularisation » du dossier, « indigne d’un Etat de droit »

« Depuis quelques jours Hassan Iquioussen est traqué par la police française qui a mis en œuvre des moyens sans précédents pour "l’expulser". (…) Pourtant, l’expulsion a bien été exécutée puisqu’il a quitté le territoire français suite à la notification de l’arrêté. Seulement, cela s'est fait loin des caméras »,

« La chasse à l’homme dans laquelle s’est lancé l’exécutif est non seulement indigne, mais elle n’a aucun fondement légal. Nous nous inquiétons des motivations du préfet du Nord et du ministère de l’Intérieur à mettre en scène de tels moyens pour un homme qui a respecté la décision d’expulsion. Hassan Iquioussen n’est pas un délinquant, c'est un grand-père respectable et apprécié de ses voisins »

« Cette spectacularisation de son dossier est indigne d’un Etat de droit. »

Gérald Darmanin a fait savoir, jeudi 1er septembre, que Hassan Iquioussen serait interpellé et placé en centre de rétention administrative s'il est retrouvé en France. Quid alors de la suite ? Elle dépendra aussi du Maroc. Or le royaume chérifien a, selon une source proche du dossier cité par l'AFP, suspendu le laissez-passer consulaire qui permet l'expulsion du prédicateur par la France.