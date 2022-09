Après son université d'été, la Grande Mosquée de Paris veut consolider son leadership sur l’islam de France

« une nouvelle étape dans le développement de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris »

A l'approche de la célébration en octobre du centenaire de la pose de sa première pierre, la Grande Mosquée de Paris a organisé la première édition de son université d’été du vendredi 16 au dimanche 18 septembre. Un événement que son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a présenté commequ'il préside et qu'il entend faire rayonner.Revendiquant la présence de quelque 80 délégués départementaux et régionaux au sein de la FNGMP, Chems-Eddine Hafiz a positionné son institution comme un acteur majeur de l’islam de France, plus encore en considérant que le culte musulman est en pleine réorganisation après l’échec du Conseil français du culte musulman (CFCM) et l'émergence du Forum de l’islam de France (FORIF) dans laquelle les représentants des fédérations présentes tiennent un rôle des plus limités.Le président de la FNGMP peut se targuer d’avoir constitué une coordination avec trois autres fédérations musulmanes (Rassemblement des musulmans de France, Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles et Musulmans de France), mais elle demeure informelle à ce jour. Aucune des quatre organisations ne prétend prendre le leadership de la coordination.et renforcer sa représentativité auprès de l'Etat, a fait part Mohsen Ngazou, président d'un (MF) particulièrement bien représenté pendant l'université d'été mais que l'affaire Hassan Iquioussen a encore affaibli. S'agissant du FORIF,, ajoute-t-il,