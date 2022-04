N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République : Chems-Eddine Hafiz remet des points sur les i

Le manifeste contre le terrorisme islamique

N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République

« En tant qu’avocat et musulman, je mesure la grande et double injustice faite aujourd’hui à l’islam. D’un côté, on commet des atrocités au nom de cette belle religion. De l’autre, on l’accuse d’être la source d’une haine qui conduit au terrorisme. »

« les vérités historiques et géographiques, même inconfortables, au lieu de nous exclure les uns les autres de ce qui nous regarde tous »

« Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les islamistes et ceux qui rejettent l’islam en France sont des partenaires objectifs »

A peine séchée l’encre de son dernier livre intitulé(Erick Bonnier, septembre 2021), Chems-Eddine Hafiz récidive avec un nouveau manifeste qui s’adresse aux citoyens français non-musulmans comme à ses coreligionnaires. Le titre de son nouveau livre incite à croire que cet avocat né à Alger a pour préoccupation unique la défense des musulmans de France contre l’intolérance religieuse. Mais en réalité,interpelle aussi les croyants musulmans. Il les place même devant leurs responsabilités, à coup de rappels historiques, de versets extraits du Coran et de questionnements sur leur connaissance des textes et de leur signification.Dès son introduction, l’auteur s’en explique avec clarté :Et de préciser quelques pages plus loin qu’il nous faut accepterC’est ainsi que tout au long des 227 pages de l’ouvrage, le recteur de la Grande Mosquée de Paris revient sur les faits et le contexte historiques qui permettent d’expliquer incompréhension mutuelle, intolérance et essor de l'islamisme , affirme-t-il dès le premier chapitre dont l’objectif est de rappeler que les musulmans sont des citoyens qui aiment leur pays. Comme tous les autres.