La Grande Mosquée de Paris bascule vers le régime de la loi de 1905

Jusqu'ici, la Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam, l'association propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, est régie par la loi de 1901. Après la promulgation de loi dite « séparatisme » qui pousse les associations gestionnaires de lieux de culte à s'inscrire sous le régime de la loi de 1905, le changement s'opère pour la GMP, non sans incitation pressante du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.L'institution cultuelle parisienne a annoncé, vendredi 4 février, qu'elle adaptera ses statutsaprès son Assemblée Générale annuelle portant notamment surSon recteur Chems-Eddine Hafiz, qui a annoncé en janvier le retrait « total et définitif » de sa fédération de toutes les instances du Conseil français du culte musulman (CFCM), a signifié au passage sa volonté d'œuvrer